Fiera di San Ciriaco in archivio il primo giorno Esulta Eliantonio | Qualche disagio vale il prezzo di una vetrina per migliaia di visitatori

Si è concluso il primo giorno della Fiera di San Ciriaco, con una voce che celebra l’afflusso di visitatori e l’organizzazione dell’evento. Un rappresentante ha commentato che, nonostante qualche disagio, l’esperienza di esposizione e il numero di persone che hanno partecipato rendono l’evento significativo. La manifestazione si svolge nel contesto della festa del Patrono e si distingue per il percorso e le esposizioni ambulanti presenti in città.

ANCONA – «Non sono molte le città a poter vantare un percorso di questo tipo in occasione della festa del Patrono e delle consuete esposizioni ambulanti». È il bilancio affidato ai social dall’assessore ai Grandi eventi del Comune di Ancona Angelo Eliantonio dopo la prima giornata della Fiera di.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Fiera di San Ciriaco 2026, si parte. Tutte le novità: l'intervista agli assessori Eliantonio e Paraventi | VIDEOANCONA – La città si prepara a celebrare il suo Santo Patrono con un’edizione della Fiera di San Ciriaco che punta a unire lo spirito commerciale... Fiera di San Ciriaco 2026, giochi e giostre saranno in piazza PertiniANCONA – La Giunta comunale di Ancona ha approvato l'organizzazione di giochi e giostre in piazza Pertini in occasione della Fiera di San Ciriaco,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: FIERA DI SAN CIRIACO: ARTE E CULTURA; Fiera di San Ciriaco, i cantieri in centro lanciano l’edizione da mare a mare: ecco il nuovo percorso; Fiera di San Ciriaco 2026, ecco il programma completo. Percorso da mare a mare, street food e cultura; Fiera di San Ciriaco. Da mare a mare, ecco la Fiera di San Ciriaco: più di 400 espositori tra artigiani, street food e show musicaliANCONA - Da mare a mare, ecco la Fiera di San Ciriaco 2026: più di 400 espositori tra artigiani, street food e show musicali. Con una passeggiata panoramica tra ... corriereadriatico.it Ancona aspetta la Fiera di San Ciriaco 2026: quattro giorni «da mare a mare»Dal 30 aprile al 4 maggio, oltre 450 espositori lungo un percorso che abbraccia il centro storico e arriva a toccare il quartiere Archi ... centropagina.it INAUGURATA STAMATTINA LA 99ª FIERA DI SAN GIUSEPPE: A MONTE COMPATRI TRE GIORNI DI FESTA CON OLTRE CINQUANTA STAND DI ENOGASTRONOMIA, FLOROVIVAISMO E ARTIGIANATO. AREA STREET FOOD CON EVENTI FINO A - facebook.com facebook