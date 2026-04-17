Vermi capelli e insetti nell'insalata nelle mense scolastiche di Desio i genitori | Inaccettabile

Nelle mense scolastiche di Desio sono stati riscontrati vermi, insetti e capelli nell’insalata servita ai bambini. La scoperta ha sollevato preoccupazioni tra i genitori, che hanno definito la situazione inaccettabile. L’episodio riguarda le scuole di Desio, in provincia di Monza e della Brianza, e ha attirato l’attenzione sulla qualità del servizio di refezione scolastica. Le autorità competenti sono state informate del caso.

Sono stati trovati vermi, insetti e capelli nell'insalata servita ai bambini alla mensa scolastica delle scuole di Desio (Monza e della Brianza). Le famiglie hanno sollecitato un intervento immediato del Comune: "Inaccettabile".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Insetti e odori insalubri nelle mense scolastiche, avviate verifiche al LidoIl caso alla scuola materna Gabelli, nelle chat dei genitori corrono voci di cibo avariato e parassiti. Insetti e alimenti scaduti, controlli dei Nas in oltre 500 mense ospedaliere: “Irregolarità in 4 su 10”Controlli dei Nas in oltre 500 mense ospedaliere sul territorio nazionale: emerse irregolarità in 4 strutture su 10, tra cibi mal conservati,... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Vermi e insetti nell’insalata nelle mense scolastiche di Desio, l’assessora: Inaccettabile. Vermi e insetti nell’insalata nelle mense scolastiche di Desio, l’assessora: InaccettabileVermi, insetti e capelli nell'insalata servita ai bambini alla mensa scolastica. Famiglie preoccupate. Il comune interviene con una sanzione alla ditta incaricata del servizio di ristorazione e valuta ... mbnews.it Chi sono i vermi bianchi piccoli che troviamo in casa e come allontarliI piccoli vermi bianchi che troviamo in casa sono di solito larve di moscerini o falene. Si nutrono di cibo mal conservato o rifiuti organici. Igiene e prevenzione sono essenziali per evitare che ... fanpage.it