Lo staff e le famiglie dell’Olimpia Teodora hanno deciso di avviare azioni legali per recuperare gli stipendi non pagati. Nel frattempo, si discutono le ripercussioni delle procedure legali sull’iscrizione in A3, il campionato di terza divisione. Sono stati annunciati anche nuovi investitori che potrebbero intervenire per sostenere la società, senza però specificare nomi o dettagli sui contributi promessi.

? Punti chiave Come influenzeranno le azioni legali dello staff l'iscrizione in A3?. Chi sono i nuovi investitori che potrebbero salvare la società?. Perché il sindaco ha smentito le accuse del presidente Poggi?. Quali sono le conseguenze del mancato pagamento degli stipendi entro maggio?.? In Breve Scadenza burocratica per l'iscrizione in A3 fissata entro il 20 maggio.. Obbligo di saldare il 90% degli stipendi arretrati per il salto di categoria.. Il sindaco Barattoni nega legami economici tra comune e gestione Poggi.. Possibile accordo con cordata guidata da allenatore ravennate e socio non locale.. Lo staff dell’Olimpia Teodora ha avviato procedure legali per ottenere gli stipendi arretrati, mentre la scadenza del 20 maggio impone decisioni drastiche sul salto in A3.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olimpia Teodora: staff e famiglie avviano azioni legali per gli stipendi

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