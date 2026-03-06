Nel campionato di Serie B, il Monza ha speso 33,5 milioni di euro per stipendi di calciatori e staff, seguito da Palermo e Venezia. La Sampdoria ha invece registrato un aumento di 4 milioni rispetto a ottobre, portando i costi totali a 29,4 milioni. La squadra rischia la retrocessione in Serie C a causa di questa situazione finanziaria.

La Lega B ha comunicato alle società i dati relativi agli stipendi di calciatori, allenatori della prima squadra (e relativi staff) e direttori sportivi. Si tratta di un aggiornamento rispetto a quelli di ottobre: in mezzo ci sono stati avvicendamenti (più tra i tecnici, meno tra i manager), ma soprattutto c’è stato il mercato di gennaio che ha visto i club intervenire in maniera massiccia. In totale si spendono circa 18,5 milioni in più, dei quali circa 4,2 per gli allenatori e 2 per i direttori. Perché è stata in particolare la paura di retrocedere a far lievitare il monte stipendi delle società. Tra le 14 che hanno aumentato i costi spicca la Sampdoria, che spende circa 4 milioni in più, salendo così dai quasi 26 iniziali alla quota 30. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Serie B, gli stipendi di calciatori e staff: il Monza costa 33,5 milioni, poi Palermo, Venezia e...

