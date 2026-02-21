olimpia teodora fra voglia di rivalsa e acciacchi

Olimpia Teodora affronta San Giorgio Piacentino dopo una sconfitta dura contro l’Anderlini Modena, che ha lasciato le atlete con molte ferite morali e fisiche. La squadra cerca di rialzarsi sul campo di casa nel Pala Costa, dove scenderà in campo alle 17. Le giocatrici vogliono dimostrare di poter reagire, nonostante qualche infortunio che limita le loro energie. Le sfide precedenti indicano una partita aperta e intensa.

L’Olimpia Teodora torna sul campo amico del Pala Costa (fischio d’inizio alle 17) contro San Giorgio Piacentino, dopo la pesante sconfitta, la seconda stagionale, di sette giorni fa contro l’Anderlini Modena: uno 0-3 impronosticabile, visto che le ragazze di Roberta Maioli occupavano il penultimo posto in classifica. "Siamo stati sorpresi da una squadra molto giovane – ricostruisce coach Rizzi - che ha giocato al di sopra delle sue possibilità, a cui riusciva tutto, soprattutto in difesa e al servizio e ha così preso fiducia nel corso della gara. Noi avevamo alcune atlete con piccoli acciacchi e abbiamo avuto una giornata storta, ma non ci saranno particolari conseguenze: la testa è già all’impegno di oggi".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Olimpia oltre gli acciacchi. Virtus battuta al ForumL'Olimpia Milano conquista una vittoria importante al Forum, superando la Virtus Bologna 74-63.

Siena, Conti: "Tanta voglia di rivalsa. I play-off sono un obiettivo possibile"Andrea Conti, giocatore del Siena, esprime la determinazione della squadra nel raggiungimento dei play-off, considerati un obiettivo realistico.

15/11/2025 OLIMPIA TEODORA RAVENNA vs PEDIATRICA BINDI VALDARNO Serie B1 volley femminile 2025-2026

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.