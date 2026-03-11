Arezzo | 9 milioni in meno per le case popolari
Arezzo sta vivendo una difficoltà finanziaria significativa legata alle case popolari, con un deficit annuo di 9 milioni di euro destinati alla manutenzione dell’edilizia pubblica. La provincia si trova a dover gestire questa perdita di risorse, che interessa direttamente il settore dell’edilizia sociale. La questione riguarda esclusivamente i fondi necessari per mantenere in buono stato le abitazioni di proprietà pubblica.
La provincia di Arezzo affronta una sfida strutturale: un deficit annuo di 9 milioni di euro per la manutenzione dell’edilizia pubblica. Nonostante il calo delle richieste di sfratto nel 2025, la sostenibilità del patrimonio abitativo resta a rischio senza nuovi finanziamenti regionali. I dati emersi dalla Commissione territoriale delineano un quadro complesso dove l’efficienza dei servizi sociali contrasta con la carenza di risorse per le opere necessarie. Mentre gli sfratti eseguiti si riducono grazie all’intervento mirato sui casi fragili, la struttura fisica degli alloggi richiede investimenti urgenti che attualmente mancano nel bilancio. L’andamento degli sfratti e il ruolo dei servizi sociali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
