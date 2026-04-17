Il 17 aprile si ricorda San Roberto di La Chaise-Dieu, un abate che ha fondato un importante centro di spiritualità e cultura. La sua opera ha attirato numerose persone che cercavano un cammino di fede e riflessione. La figura di San Roberto è legata alla creazione di un luogo dedicato alla spiritualità, che ha avuto un ruolo significativo nella vita religiosa della regione.

San Roberto di La Chaise – Dieu fu un abate e fondatore di un grande centro di spiritualità e cultura portando moltissime anime a Dio. Abate francese dell’XI secolo, san Roberto di La Chaise – Dieu, che si ricorda oggi 17 aprile, è il fondatore di un importante monastero che divenne un vero e proprio centro culturale ma soprattutto di spiritualità. Il Martirologio Romano sottolinea che “radunò alcuni confratelli nello stesso luogo in cui viveva in solitudine, guadagnando molte anime al Signore con la parola della predicazione e il suo esempio di vita“. Apparteneva alla famiglia dei Turlande, chiamati anche di La CHaise – Dieu, ovvero la Casa di Dio e nacque in Francia, nella regione dell’Alvernia.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 17 aprile, San Roberto di La Chaise-Dieu: l’abate e ideatore di un grande centro spirituale

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