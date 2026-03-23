Modena, 24 marzo 2026 – Era stato un duro colpo per i fedeli della parrocchia di San Benedetto Abate, finita nella bufera: il vescovo aveva deciso di sospendere i due parroci, don Giovanni Braglia e don Dariusz Mikoda a fronte di una presunta malagestione della parrocchia legata ad un passivo di bilancio per centinaia di migliaia d’euro: si parlò di debiti e presunti blitz al casinò. Il braccio di ferro tra i sacerdoti e la diocesi sulla casa. Da quel momento, ovvero dal 2022, la Diocesi aveva sollecitato i due sacerdoti a lasciare i locali di Casa Betania, in cui vivevano da 30 anni. Dopo un procedimento dinanzi al tribunale civile di Modena, a cui hanno presentato ricorso i religiosi, ora il giudice ha stabilito, a distanza di oltre 3 anni, che i sacerdoti lascino la residenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I preti sospesi per i debiti sfrattati dalla canonica di San Benedetto Abate: l’ha deciso il giudice

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