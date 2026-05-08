Offre una torta al cioccolato e psicofarmaci al papà e allo zio poi gli ruba soldi e documenti

Da trentotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha somministrato a suo padre e a suo zio delle fette di torta al cioccolato contenenti psicofarmaci, provocando il loro svenimento. Successivamente, ha danneggiato l’auto dello zio e si è introdotto nell’abitazione, rubando soldi e documenti. L’indagine è in corso per chiarire i motivi e le modalità di questo comportamento.

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Ha offerto a suo padre e a suo zio due fette di torta al cioccolato contenenti una dose abbondante di psicofarmaci, ha atteso che i due svenissero per poi danneggiare l’auto dello zio e intrufolarsi in casa sua. Qui gli ha rubato i soldi e alcuni atti sulle proprietà di famiglia. È questa una.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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