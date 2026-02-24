Ruba 16 confezioni di biscotti al cioccolato al supermercato e picchia vigilante per fuggire | arrestato per rapina

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dopo aver sottratto 16 confezioni di biscotti al cioccolato dal supermercato e aver aggredito un vigilante nel tentativo di fuggire. La rapina si è conclusa con l’intervento dei carabinieri, chiamati dalle guardie di sicurezza. Il ladro ha spintonato e colpito l’addetto alla sicurezza, cercando di allontanarsi con la refurtiva. La scena si è svolta davanti agli occhi di altri clienti presenti nel negozio.

Il ladro 40enne arrestato in flagranza dai carabinieri a Bologna e accusato del reato di rapina impropria dopo aver picchiato l'addetto alla sicurezza del negozio per scappare.