Alessia Passera debutta con Torna presto | il dolore diventa musica nel suo primo singolo

Alessia Passera ha pubblicato il suo primo singolo intitolato “Torna presto”, una canzone che esprime il dolore attraverso la musica. Il brano rappresenta il debutto ufficiale dell’artista nel panorama musicale e si inserisce nel percorso di chi utilizza la musica come mezzo di espressione personale. Il singolo è disponibile da poco e già ha attirato l’attenzione di chi cerca emozioni autentiche.

Ci sono canzoni che nascono per essere ascoltate e altre che sembrano nascere per essere vissute. “Torna presto”, il primo singolo di Alessia Passera, appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Il brano, in uscita il 19 marzo, segna l’esordio discografico della giovane artista con una storia profondamente personale: quella della perdita del padre, trasformata in musica con delicatezza, verità e intensità emotiva. Nel corso dell’intervista, Alessia racconta che la canzone non è nata da un piano preciso, ma da un bisogno improvviso e autentico. Per molto tempo quella ferita è rimasta custodita dentro di lei, fino a quando la musica non è diventata il solo modo possibile per darle una forma. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Alessia Passera debutta con “Torna presto”: il dolore diventa musica nel suo primo singolo Articoli correlati “Torna Presto”: il debutto di Alessia Passera in una canzone dedicata al padreIl 19 marzo 2026 arriva su tutte le piattaforme digitali “Torna Presto”, il primo singolo inedito di Alessia Passera, giovane cantante pop originaria... Alfa debutta all'Arena di Verona: annunciato il suo primo grande concerto nel tempio della musicaAlfa inaugura il nuovo anno con un annuncio destinato a segnare una tappa fondamentale del suo percorso artistico: il 23 settembre 2026 salirà per la... Una selezione di notizie su Alessia Passera Argomenti discussi: Torna Presto: il debutto di Alessia Passera in una canzone dedicata al padre; Torna Presto | il debutto di Alessia Passera in una canzone dedicata al padre.