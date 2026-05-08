Nankurunaisa il mantra giapponese si fa musica nel nuovo singolo del producer palermitano Pier Avellino
Nankurunaisa, il mantra giapponese che significa “con il tempo si sistema tutto”, è il titolo ed il filo conduttore del nuovo singolo del producer palermitano Pier Avellino. Il brano, uscito su tutte le piattaforme digitali lo scorso 1° maggio e attualmente trasmesso in radio, si presenta come un.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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