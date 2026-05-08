Nutrie scatta il nuovo piano regionale | in provincia oltre 600 esemplari catturati nell' ultimo anno
Una nuova strategia regionale è stata avviata per gestire la presenza di nutrie, con oltre 600 esemplari catturati in provincia nell’ultimo anno. Il piano mira a prevenire danni ai raccolti agricoli, evitare il rischio di esondazioni dovute al cedimento degli argini e preservare la biodiversità locale. Le azioni intraprese si concentrano sulla cattura e il controllo della popolazione di questi roditori, senza coinvolgere altre misure di gestione.
Proteggere i raccolti agricoli, scongiurare il rischio di esondazioni causate dal cedimento degli argini e tutelare la biodiversità. Con questi obiettivi la Regione Emilia-Romagna ha varato il nuovo Piano quinquennale per il controllo della nutria (2026-2030), un intervento massiccio per.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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