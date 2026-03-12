App di Poste da record in provincia di Foggia | nell' ultimo anno oltre 188mila utenti attivi

In provincia di Foggia, l’app di Poste ha registrato oltre 188 mila utenti attivi nel 2025, rappresentando il 32% della popolazione residente. È la prima app italiana in uso tra 16 milioni di persone, offrendo un punto di accesso digitale unico. La crescita dell’utilizzo evidenzia come sempre più cittadini si affidino ai servizi digitali offerti dall’azienda postale.

L'applicazione consente di prenotare il turno all’ufficio postale e velocizzare le operazioni allo sportello, amministrare il conto BancoPosta, le carte di pagamento Postepay e i prodotti di risparmio Gli utenti attivi giornalieri sono oltre 4 milioni in Italia. Grazie all’app ‘P’ è possibile prenotare il turno all’ufficio postale e velocizzare le operazioni allo sportello, amministrare il conto BancoPosta, le carte di pagamento Postepay e i prodotti di risparmio. Con lo stesso applicativo è possibile, inoltre, gestire le polizze assicurative, controllare le linee telefoniche, sottoscrivere un contratto luce e gas con Poste Energia, seguire le spedizioni di pacchi e corrispondenza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

