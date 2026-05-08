Emergenza nutrie la Regione lancia il piano 2026-2030 | in provincia oltre 600 catture nell' ultimo anno

La Regione ha annunciato un nuovo piano di intervento per il periodo 2026-2030 in risposta all’emergenza nutrie. Nell’ultimo anno, in una provincia specifica, sono state catturate oltre 600 nutrie. Tra le motivazioni principali ci sono la protezione dei raccolti agricoli, la prevenzione di esondazioni dovute al cedimento degli argini e la salvaguardia della biodiversità locale. Il piano mira a gestire la presenza di questi roditori in modo più efficace.

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Proteggere i raccolti agricoli, scongiurare il rischio di esondazioni causate dal cedimento degli argini e tutelare la biodiversità. Con questi obiettivi la Regione Emilia-Romagna ha varato il nuovo Piano quinquennale per il controllo della nutria (2026-2030), un intervento massiccio per.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate App di Poste da record in provincia di Foggia: nell'ultimo anno oltre 188mila utenti attiviL'applicazione consente di prenotare il turno all’ufficio postale e velocizzare le operazioni allo sportello, amministrare il conto BancoPosta, le... Emergenza cinghiali in città. Ora scatta il piano operativo: controlli e catture con le gabbieIl controllo diretto della popolazione di cinghiali in ambito urbano rappresenta il primo passo operativo emerso dalla riunione che si è tenuta... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: In Lombardia cresce l’allarme per l’aumento di orsi, lupi, cinghiali e nutrie. Controllo della nutria, la Regione rinnova il piano per altri cinque anni e rafforza gli interventiTutelare le colture agricole, contenere il rischio idraulico legato alla compromissione degli argini, salvaguardare la biodiversità e gli habitat naturali. Sono queste le principali finalità del nuovo ... sassuolo2000.it Nutrie, nuovo piano regionale fino al 2030: a Ravenna oltre 4.500 capi prelevati nel 2025Il fenomeno della nutria in Emilia-Romagna ha assunto dimensioni strutturali: dal 2016 ad oggi prelevati oltre 856mila gli esemplari ... ravennanotizie.it