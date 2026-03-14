DOP del formaggio l’Emilia-Romagna vale oltre 1,8 miliardi

L’Emilia-Romagna ha un valore di produzione dei formaggi DOP superiore a 1,8 miliardi di euro, rappresentando circa il 31% del totale nazionale. La regione si conferma come uno dei principali poli della filiera lattiero-casearia italiana e delle denominazioni di origine. Questi dati evidenziano l’importanza del settore nella regione, con un peso significativo per l’economia locale.

La crescita del comparto si riflette anche sui mercati internazionali: l’export italiano di formaggi ha superato i 5,3 miliardi di euro nel 2024, con un aumento del +139% in valore e del +82% in volume rispetto al 2015, e vede proprio nelle produzioni DOP la componente più rilevante, pari al 56% del valore complessivo delle esportazioni. Una crescita che non riguarda soltanto il mercato, ma che affonda le sue radici nel lavoro dell’intera filiera lattiero-casearia – dagli allevamenti alla nutrizione animale, dalla trasformazione fino alla distribuzione – e che genera valore economico diffuso per i territori. È questo il quadro emerso a... 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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