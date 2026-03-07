Caro bollette Ferrara seconda in Emilia Romagna | quasi 2.500 euro a famiglia in un anno

A Ferrara le famiglie spendono quasi 2.500 euro all’anno in bollette, rendendola seconda in Emilia Romagna per importo totale. La provincia si colloca subito dopo Parma, dove le spese sono maggiori. I dati evidenziano un aumento generale dei costi energetici e delle utenze domestiche nella zona. La cifra rappresenta una delle voci più alte tra le province della regione.

Caro bollette, Ferrara si prende di forza una medaglia d’argento in Emilia Romagna. Un risultato, va evidenziato, per nulla invidiabile, dato che le famiglie della nostra provincia pagano meno solo di quelle di Parma. A stabilirlo è un’indagine del portale ‘Facile.it’, che analizza nel dettaglio i costi di luce e gas, confrontando le varie città della regione. Il tutto, in attesa del decreto energia che, per il 2026, dovrebbe abbassare i valori. Come detto, in provincia di Ferrara nel 2025 le famiglie con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso, in media, 793 euro per la bolletta della luce e 1.655 euro per quella del gas. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche: Bollette luce e gas, il triste record di Parma: 2.500 euro a famiglia, spesa più alta in Emilia-Romagna nel 2025

Emilia-Romagna: bollette al massimo, Bologna batte FerraraLa crisi energetica ha colpito con forza le tasche dei cittadini dell'Emilia-Romagna, dove nel 2025 la spesa media per luce e gas è arrivata a 2.

