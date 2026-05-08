I sindaci delle comunità coinvolte hanno effettuato un sopralluogo tecnico nel sito di Cammartana, oggetto del progetto per il nuovo ospedale Narni-Amelia. La visita si è concentrata sulla verifica delle condizioni del terreno, con particolare attenzione alle valutazioni ambientali e strutturali. Insieme a loro, è stata coinvolta anche l’Inail, per esaminare aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro e alla stabilità dell’area. Questi passaggi sono parte del percorso autorizzativo in corso.

? Punti chiave Come influenzerà il sopralluogo tecnico l'iter autorizzativo del nuovo ospedale?. Perché l'Inail è stata coinvolta nelle verifiche sul terreno di Cammartana?. Quali sono le criticità tecniche emerse durante l'incontro tra i sindaci?. Come cambierà la rete sanitaria tra Narni e Amelia con l'opera?.? In Breve Sopralluogo tecnico a Cammartana con l'assessore regionale De Rebotti e tecnici Inail, Asl.. Smentite le voci di bocciatura del sito da parte dell'Inail già ieri.. Incontri tecnici programmati nelle prossime settimane per completare l'iter autorizzativo.. Progetto mira a unire i servizi sanitari di Narni e Amelia in un polo..🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo ospedale Narni-Amelia: i sindaci sul terreno a Cammartana

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Narni-Amelia, l’Inail chiede “chiarimenti” sul progetto del nuovo ospedaleI sindaci di Narni e Amelia, Lorenzo Lucarelli e Avio Proietti Scorsoni, hanno partecipato giovedì scorso ad un incontro convocato dall’assessore...

Nuovo ospedale Narni-Amelia, sopralluogo tra Regione, Inail, Comuni e Asl: "Incontro utile e costruttivo"Si è svolto nella mattinata di venerdì 8 maggio, un sopralluogo tecnico in località Cammartana, dove è stata individuata l’area sulla quale sorgerà...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Informativa dell’assessore Francesco de Rebotti sul nuovo ospedale Narni-Amelia; Nuovo ospedale Narni-Amelia, Francesco De Rebotti: Da parte dell'Inail nessuna bocciatura. Il progetto è pronto; Nuovo ospedale Narni-Amelia, De Rebotti smentisce la bocciatura: Solo osservazioni tecniche, progetto verso il bando; Nuovo ospedale Narni-Amelia, De Rebotti chiarisce il percorso progettuale e smentisce le critiche.

Ospedale Narni-Amelia, sopralluogo in zona. Anche Inail sul posto. Sindaci: «Incontro positivo»Regione, Inail, Comuni e Asl questa mattina in sopralluogo a Cammartana, dove è stata individuata l’area nella quale sorgerà il nuovo ospedale comprensoriale Narni-Amelia. Secondo i sindaci di Narni, ... umbria24.it

Ospedale Narni-Amelia, ispezione tecnica a Cammartana. I sindaci: Sopralluogo positivoRegione Umbria, Inail, Comuni e Asl Umbria 2 all'incontro nel sito per costruire il nuovo presidio comprensoriale ... corrieredellumbria.it

Nuovo ospedale Narni – Amelia, sopralluogo istituzionale a Cammartana ow.ly/6OU3106yez7 #tuttoggi #Cronaca #Terni #amelia #cammartana #evidenza #narni #nuovoospedale #scoop #subter #super x.com