Nuovo ospedale Narni-Amelia sopralluogo tra Regione Inail Comuni e Asl | Incontro utile e costruttivo

Venerdì 8 maggio si è svolto un sopralluogo tecnico nella zona di Cammartana, dove sarà realizzato il nuovo ospedale comprensoriale Narni-Amelia. Alla visita hanno partecipato rappresentanti della Regione, dell’Inail, dei Comuni e dell’Asl. L’incontro si è concluso con un confronto ritenuto utile e costruttivo tra le parti coinvolte nel progetto.

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Si è svolto nella mattinata di venerdì 8 maggio, un sopralluogo tecnico in località Cammartana, dove è stata individuata l’area sulla quale sorgerà il nuovo ospedale comprensoriale Narni-Amelia. Lo rendono noto i due Comuni di Narni e Amelia che erano presenti con i rispettivi sindaci, Lorenzo.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Narni-Amelia, l’Inail chiede “chiarimenti” sul progetto del nuovo ospedaleI sindaci di Narni e Amelia, Lorenzo Lucarelli e Avio Proietti Scorsoni, hanno partecipato giovedì scorso ad un incontro convocato dall’assessore... Nuovo ospedale Narni-Amelia, Francesco De Rebotti: "Da parte dell'Inail nessuna bocciatura. Il progetto è pronto"L'assessore regionale alle infrastrutture Francesco De Rebotti è intervenuto in merito alle ricostruzioni che hanno parlato di una bocciatura del... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Informativa dell’assessore Francesco de Rebotti sul nuovo ospedale Narni-Amelia; Nuovo ospedale Narni-Amelia, Francesco De Rebotti: Da parte dell'Inail nessuna bocciatura. Il progetto è pronto; Nuovo ospedale Narni-Amelia, De Rebotti smentisce la bocciatura: Solo osservazioni tecniche, progetto verso il bando; Nuovo ospedale Narni-Amelia, De Rebotti chiarisce il percorso progettuale e smentisce le critiche. Ospedale Narni-Amelia, sopralluogo in zona. Anche Inail sul posto. Sindaci: «Incontro positivo»Regione, Inail, Comuni e Asl questa mattina in sopralluogo a Cammartana, dove è stata individuata l’area nella quale sorgerà il nuovo ospedale comprensoriale Narni-Amelia. Secondo i sindaci di Narni, ... umbria24.it Informativa in Assemblea sul percorso per ospedale Narni-AmeliaPrima dell'inizio dei lavori pomeridiani dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, il capogruppo di Fratelli d'Italia, Eleonora Pace ha chiesto all'assessore Francesco De Rebotti un'informativa rispett ... ansa.it Il sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli prende posizione rispetto alla questione ospedale Narni - Amelia "Leggo in queste ore ricostruzioni sul nuovo ospedale Narni-Amelia che non corrispondono alla realtà dei fatti, dello stato del procedimento e delle interlocu - facebook.com facebook #Usl 2, #distretto #Narni- #Amelia: Comunardo #Tobia nuovo #direttore ff. Finisce l’era #Puliti x.com