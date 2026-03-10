Narni-Amelia l’Inail chiede chiarimenti sul progetto del nuovo ospedale

L’assessore regionale ha convocato giovedì scorso un incontro a cui hanno partecipato i sindaci di Narni e Amelia, Lorenzo Lucarelli e Avio Proietti Scorsoni. Durante l’appuntamento, è stato discusso il progetto del nuovo ospedale unico e l’Inail ha richiesto chiarimenti sui dettagli del piano. Nessun altro dettaglio o commento è stato reso noto sui contenuti specifici della richiesta.

I sindaci di Narni e Amelia, Lorenzo Lucarelli e Avio Proietti Scorsoni, hanno partecipato giovedì scorso ad un incontro convocato dall’assessore regionale Francesco De Rebotti sul progetto del nuovo ospedale unico. La riunione ha affrontato il tema dei chiarimenti richiesti dall’Inail, l’ente finanziatore dell’opera, alla Regione e all’Asl rispetto al progetto esecutivo della struttura sanitaria. “Abbiamo partecipato - spiegano Lucarelli e Proietti Scorsoni - alla disamina dei chiarimenti richiesti e approntato le risposte insieme ai tecnici regionali, dell'Asl e ai progettisti. La relazione che ne scaturirà – aggiungono - sarà messa a punto e inviata all’Inail a metà della prossima settimana, in assoluta continuità e coerenza con le fasi già svolte del procedimento”. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

