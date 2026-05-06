Kia Sportage si rinnova con la motorizzazione Trifuel

Kia ha annunciato il lancio di una versione aggiornata del modello Sportage, dotata di una motorizzazione trifuel. Questa nuova versione permette di scegliere tra un motore turbo benzina, Gpl e una versione full hybrid, tutte integrate in un’unica soluzione tecnologica. La novità riguarda anche il modello di fascia alta della gamma, che può ora essere equipaggiato con questa motorizzazione multifuel.

TORINO (ITALPRESS) – Kia arricchisce la gamma Sportage con la motorizzazione Trifuel. Anche sull’ammiraglia della casa coreana sarà dunque possibile scegliere la soluzione tecnologica che combina la propulsione turbo benzina, Gpl e full hybrid in un’unica proposta. Con il nuovo Sportage TriFuel continua, infatti, la storica collaborazione tra Kia Italia e Westport Fuel Systems Italia, azienda leader nelle soluzioni per il Gpl con sede a Cherasco, in provincia di Cuneo. Il sistema TriFuel rappresenta l’evoluzione di un progetto tecnologico introdotto per la prima volta su Kia Niro nel 2024 e vuole dar vita a un powertrain equilibrato che punta a unire basse emissioni e ridotti consumi al piacere di guida supportati da elevati standard di affidabilità.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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