Quanto costa al metro quadrato acquistare casa in Trentino Alto Adige
Il Trentino Alto Adige si conferma la regione più costosa d’Italia per l’acquisto di immobili, con un prezzo medio di 3.718 euro al metro quadrato. Nel primo trimestre del 2025, questa cifra è aumentata del 6,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La crescita dei costi si è registrata in un mercato immobiliare che mantiene prezzi elevati rispetto ad altre regioni italiane.
Il Trentino Alto Adige mantiene il primato di regione più cara d’Italia per acquistare casa, con 3.718 euro al metro quadrato, con un rialzo del 6,6 per cento tra il primo trimestre del 2025 e lo stesso arco temporale di quest’anno.È quanto evidenzia l’Osservatorio sul mercato residenziale di.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Guerra in Iran, il diesel a 2 euro in Trentino Alto Adige e la Coldiretti scrive al governoRichiesto un incontro urgente alla luce della forte preoccupazione per l'improvvisa impennata del prezzo del gasolio e dei costi energetici...
Trentino Alto Adige al secondo posto della classifica della reputazione turistica. Al primo la ToscaIl Trentino-Alto Adige si consolida come una delle destinazioni turistiche più apprezzate d’Italia, conquistando il secondo posto nel Regional...