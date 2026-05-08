Nuova vita per la casa cantoniera Sarà uno spazio per i più fragili

La casa cantoniera di Tavarnuzze cambierà destinazione e sarà trasformata in un luogo dedicato alle persone con disabilità e alle emergenze abitative. La struttura, che fino a poco tempo fa aveva un uso diverso, verrà riqualificata per offrire assistenza e supporto a chi si trova in difficoltà. La trasformazione è stata annunciata dalle autorità locali, che hanno avviato i lavori di ristrutturazione.

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La Casa cantoniera di Tavarnuzze diventerà uno spazio per disabilità ed emergenze abitative. La Regione, che ne è proprietaria dal 2005 in seguito alla normativa sul federalismo demaniale, la toglie dal mercato dei beni alienabili: dopo anni di inutilizzo e degrado, ha deciso con delibera di giunta di destinare l’immobile ex Anas a finalità sociali attraverso una concessione al Comune di Impruneta. L’edificio, situato in via della Repubblica 90, era stato inserito tra gli immobili regionali da alienare già nel 2019. Ma nel tempo non sono mai arrivate manifestazioni di interesse per l’acquisto. Nel frattempo la struttura, composta in totale da tre unità abitative, garage e resede pertinenziale, è rimasta inutilizzata.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova vita per la casa cantoniera. Sarà uno spazio per i più fragili Notizie correlate Rinasce l’ex casa della ’ndrangheta. Undici appartamenti alla comunità: "Uno spazio dedicato ai più fragili"Si chiude uno dei progetti più significativi degli ultimi anni: la rinascita della palazzina di via delle Grigne, un immobile confiscato alla... Leggi anche: A Bacoli apre la Casa di Matteo: una nuova comunità per i bambini più fragili Altri aggiornamenti Temi più discussi: Nuova vita per la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza; Torino, nuova vita per il Cecchi Point: inaugurati gli spazi riqualificati tra servizi sociali e protagonismo giovanile; Nuova vita al cortile comunale con il progetto europeo RE-PUBLIC SPACES; Dalla spiaggia ai pannelli fonoassorbenti: nuova vita per la posidonia ad Alghero. Nuova vita per la casa cantoniera. Sarà uno spazio per i più fragiliLa Casa cantoniera di Tavarnuzze diventerà uno spazio per disabilità ed emergenze abitative. La Regione, che ne è proprietaria dal 2005 in seguito alla normativa sul federalismo demaniale, la toglie d ... lanazione.it Nuova vita per la Villa di Rondine: un nuovo spazio per cultura, dialogo e formazione internazionaleArezzo, 17 aprile 2026 – Nuova vita per la Villa di Rondine: un nuovo spazio per cultura, dialogo e formazione internazionale. L’inaugurazione dopo il restauro reso possibile dal sostegno di ... lanazione.it Da un vecchio paio di jeans nasce un dolcissimo nuovo amico: riciclo creativo, fantasia e amore per le cose fatte a mano. Un piccolo progetto DIY per dare nuova vita a ciò che sembrava da buttare #diy #fblifestyle #homemade facebook