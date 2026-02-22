Fotovoltaico nell’oasi naturalistica Contrario un comitato di cittadini | Giù le mani da I Poggini

Un gruppo di cittadini protesta contro il progetto fotovoltaico nell’oasi naturale di I Poggini. La causa deriva dalla costruzione di un impianto solare vicino al percorso protetto, che potrebbe danneggiare l’ambiente. I residenti hanno affisso uno striscione con la scritta

Ponsacco-Casciana Lari, 22 febbraio 2026 – «Giù le mani da I Poggini». Questo striscione è stato appeso ieri mattina da alcuni componenti del neonato comitato Tutela e salvaguardia I Poggini costituito a Ponsacco e Casciana Terme Lari contro la realizzazione dell’impianto fotovoltaico a ridosso del percorso dell’oasi protetta. L’area scelta – 14 ettari di terreni agricoli – è interamente nel territorio comunale di Casciana Terme Lari, ma a due metri dal confine con Ponsacco. Ecco perché tra agricoltori, proprietari dei terreni e comuni cittadini si è instaurato subito un moto comune contrario al parco solare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ambiente, Coldiretti Pisa fa muro: "No al parco solare nell'oasi I Poggini"Coldiretti Pisa si oppone alla costruzione di un grande parco solare nell’Oasi I Poggini, perché i coltivatori temono danni alle colture e all’ambiente naturale.

