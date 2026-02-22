Un gruppo di cittadini protesta contro il progetto fotovoltaico nell’oasi naturale di I Poggini. La causa deriva dalla costruzione di un impianto solare vicino al percorso protetto, che potrebbe danneggiare l’ambiente. I residenti hanno affisso uno striscione con la scritta

Ponsacco-Casciana Lari, 22 febbraio 2026 – «Giù le mani da I Poggini». Questo striscione è stato appeso ieri mattina da alcuni componenti del neonato comitato Tutela e salvaguardia I Poggini costituito a Ponsacco e Casciana Terme Lari contro la realizzazione dell’impianto fotovoltaico a ridosso del percorso dell’oasi protetta. L’area scelta – 14 ettari di terreni agricoli – è interamente nel territorio comunale di Casciana Terme Lari, ma a due metri dal confine con Ponsacco. Ecco perché tra agricoltori, proprietari dei terreni e comuni cittadini si è instaurato subito un moto comune contrario al parco solare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ambiente, Coldiretti Pisa fa muro: "No al parco solare nell'oasi I Poggini"Coldiretti Pisa si oppone alla costruzione di un grande parco solare nell’Oasi I Poggini, perché i coltivatori temono danni alle colture e all’ambiente naturale.

Leggi anche: Detriti velenosi scaricati nell'oasi naturalistica (con animali): parte l'esposto alle forze dell'ordine

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Fotovoltaico nell’oasi naturalistica. Contrario un comitato di cittadini: Giù le mani da I Poggini; Ambiente, Coldiretti Pisa fa muro: No al parco solare nell'oasi I Poggini.

Si al fotovoltaico. No scempio ai PogginiPONSACCO Sconcertati e basiti di fronte al progetto di realizzazione di un parco fotovoltaico di 14 ettari, circa 30 campi ... lanazione.it

Oasi naturalistiche da riqualificare: Investimento da un milione di euroInvestimenti per circa un milione di euro e progetti per riqualificare le eccellenze naturalistiche del territorio. Si profila una vera e propria rigenerazione per l’ambito delle zone umide portuensi, ... ilrestodelcarlino.it

Il tuo fotovoltaico non va in letargo! Molti pensano che l'inverno sia il "periodo buio" per l'energia solare, ma la verità è diversa: le basse temperature possono persino migliorare l'efficienza delle celle fotovoltaiche. Il vero nemico Gli ostacoli fisici. Nell'appu - facebook.com facebook

Fotovoltaico nel 2026: tra indizi di crescita globale e incertezze in Italia - infobuildenergia.it/fotovoltaico-2… x.com