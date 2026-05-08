Nuova Alpine A310 2028 | la GT elettrica a 4 posti si farà

È stata annunciata la prossima Alpine A310, una vettura GT elettrica a quattro posti che dovrebbe arrivare nel 2028. Il modello rappresenta il ritorno di un nome storico nel settore automobilistico, ma con una progettazione incentrata sulla mobilità sostenibile. La casa automobilistica ha confermato che il lancio avverrà tra circa cinque anni, senza fornire dettagli tecnici specifici.

La nuova Alpine A310, il cui debutto è previsto proprio per il 2028, segnerà il ritorno di un nome storico, ma con una filosofia completamente proiettata al futuro. Non sarà una semplice erede della A110, ma una vera e propria Gran Turismo elettrica a 4 posti (2+2), pensata per sfidare icone come la Porsche 911. Ecco cosa sappiamo finora su come sarà: 1. Cuore Elettrico e Piattaforma APP. La A310 nascerà sulla nuova Alpine Performance Platform (APP), un’architettura sviluppata esclusivamente per le sportive elettriche del marchio. Leggerezza: L’obiettivo dichiarato da Luca de Meo (CEO Renault) è mantenere il peso incredibilmente basso, cercando di rendere l’auto più leggera di una sportiva termica equivalente, nonostante le batterie.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

Notizie correlate

Nuova Jaguar GT 2026: la berlina elettrica segna la fine del marchio?La nuova Jaguar GT non è semplicemente un nuovo modello: è una scommessa “all in”.

Nuova Volkswagen Golf 9: la vedremo elettrica dal 2028La Volkswagen Golf Mk9 sarà una rivoluzione per la compatta tedesca: la prima Golf progettata come auto completamente elettrica.

Altri aggiornamenti

Nuova Alpine A310: le prime FOTO SPIA della futura coupé elettrica 2+2La Alpine A310, la futura sportiva ad alimentazione completamente elettrica attesa per il 2028, è stata catturata per la prima volta attraverso una serie di foto spia che hanno immortalato un ... motorionline.com

Alpine A310: sarà così la rivale di Porsche 911 che vedremo nel 2028? [RENDER]Alpine lancerà la sua nuova ammiraglia sportiva elettrica con Alpine A310, una 2+2 tourer che sfiderà marchi prestigiosi come Porsche, Maserati e Lotus. Questo modello, previsto per il 2028, ... motorionline.com