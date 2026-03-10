La Volkswagen Golf Mk9 sarà la prima versione della compatta tedesca progettata fin dall’inizio come veicolo elettrico. La casa automobilistica ha annunciato che questa nuova generazione sarà disponibile dal 2028, segnando un passo importante nella transizione verso l’elettrificazione del suo modello più popolare. La vettura rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle versioni precedenti a motore a combustione.

La Volkswagen Golf Mk9 sarà una rivoluzione per la compatta tedesca: la prima Golf progettata come auto completamente elettrica. Qui trovi le informazioni più aggiornate su design, tecnologia e data di arrivo. Volkswagen Golf 9 elettrica: cosa sappiamo. Quando la vedremo. Presentazione: intorno al 2028.. Arrivo sul mercato: probabilmente 2028-2029.. Il ritardo rispetto ai piani iniziali è dovuto allo sviluppo della nuova piattaforma elettrica e del software di bordo. Nel frattempo l’attuale Volkswagen Golf Mk8 continuerà a essere venduta ancora per diversi anni. Come sarà la Golf elettrica. Molte indiscrezioni indicano che potrebbe chiamarsi “ID. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Volkswagen Golf 9: la vedremo elettrica dal 2028

