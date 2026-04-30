Furti notturni nelle cantine due in arresto

Nella notte, i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti in via Carlo Cignani, nella zona Bolognina, dove hanno arrestato due uomini con l’accusa di aver commesso furti in cantine e in abitazioni. L’intervento è stato deciso dopo alcune segnalazioni di attività sospette nella zona, che hanno portato all’arresto dei due sospettati. Nessuna informazione è stata fornita sui danni o sui beni sottratti.

Intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile nella notte in via Carlo Cignani, in zona Bolognina, dove due uomini sono stati arrestati con l’accusa di furto in abitazione in concorso.L’allarme è scattato a seguito della segnalazione di alcuni movimenti sospetti nelle cantine di un condominio.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Furti notturni al supermercato: incastrati due operai addetti alla rifornituraDue operai arrestati per furto nel supermercato Sole365 di via Diocleziano, a Napoli. Leggi anche: Napoli: Nel supermercato di via Diocleziano i furti notturni. Carabinieri arrestano due operai Contenuti utili per approfondire Ladri sorpresi con le valigie in mano: avevano appena rubato olio e vino nelle cantine di un condominio, arrestatiBologna, 30 aprile 2026 – Sorpresi mentre si allontanavano con tre valigie piene di bottiglie appena rubate. È finita con l’arresto la notte di due uomini accusati di furto in abitazione in concorso ... ilrestodelcarlino.it Ladri scatenati nella notte: furti tra Salerno e NoceraNotte di furti tra Salerno e l’Agro nocerino, dove diversi esercizi commerciali sono stati presi di mira da bande di malviventi. Un’azione coordinata che ... zon.it