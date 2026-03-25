A Grottammare, quattro furti sono stati segnalati durante le ore notturne, coinvolgendo negozi, supermercati e stabilimenti balneari. Un individuo di corporatura robusta è stato ripreso mentre commetteva i furti. La polizia sta indagando sugli episodi e analizza le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Il centro di Grottammare si trova al centro di una serie di furti notturni che hanno colpito negozi, supermercati e stabilimenti balneari. Tra venerdì e sabato notte sono state colpite tre attività in via Crucioli, mentre tra lunedì e martedì la vittima principale è stato un supermercato in via Matteotti. Le immagini delle telecamere mostrano un uomo corpulento, probabilmente tra i 50 e i 60 anni, che ha forzato porte e rubato beni di valore come prosciutti e liquori. La situazione richiede un’analisi attenta della vicinanza dei colpi e delle modalità operative adottate dai malviventi. I danni materiali sono stati registrati in diversi punti del territorio, con tentativi di effrazione anche in locali chiusi o vuoti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grottammare: 4 furti notturni, ladro corpulento ripreso

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