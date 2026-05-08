Il nuovo numero di Novella 2000 viene presentato dal direttore attraverso un editoriale pubblicato sulla rivista e un reel condiviso sui social media. Nell’introduzione si parla del “Taccuino viola”, il titolo scelto per questa edizione. La presentazione avviene con un tono diretto, senza commenti o analisi, e si limita a comunicare l’uscita del numero e le modalità di presentazione.

Il Direttore di Novella 2000, Luca Burini, presenta il nuovo numero nel suo editoriale e nel reel sui social. Il Direttore di Novella 2000, Luca Burini, presenta il nuovo numero del cartaceo attualmente in edicola. «Le giornate di una redazione al lavoro su una rivista che ha deciso di rivoluzionarsi volano. Più del dovuto. Non abbiamo ancora avuto il tempo di metabolizzare l’uscita del primo numero, che eccoci qui. Di nuovo in edicola. Abbiamo ragionato sui complimenti ricevuti, ma anche, e soprattutto, sulle critiche (comprese quelle degli hater che sui social hanno profili più rarefatti delle loro menti). Ci è stato fatto notare (non dai leoni di tastiera) che siamo stati avari quando abbiamo scelto la grandezza dei caratteri.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Novell 2000, l’editoriale che presenta il nuovo numero della rivista: ecco il ‘Taccuino viola’

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