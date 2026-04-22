Novella 2000 arriva in edicola il primo numero ‘rivoluzionato’ | cosa troverete nella rivista

Da domani sarà disponibile in edicola il primo numero di Novella 2000 con un nuovo aspetto e contenuti rivisti. La rivista presenterà storie di personaggi famosi, tra cui gli iconici 'Sussurri e grida', e interviste inedite. Tra le novità, uno spazio dedicato all’attualità con una copertina dedicata alle rappresentanti dei partiti in Parlamento. La pubblicazione mantiene la sua tradizione di approfondimenti e approfondimenti su temi di interesse pubblico.

Nuovo look, nuovo stile, nuovo mood. Novella 2000 arriva in edicola ‘rivoluzionata‘. La rivista cambia pelle, lo avevamo già annunciato, ed ora il momento è arrivato. Nel numero in vendita dal 22 aprile 2026, insieme alle storie di vip con gli iconici ‘Sussurri e grida‘, interviste inedite ai giovanissimi delle fiction, Nicolò Centioni de I Cesaroni e Cartisia Somma di Mare Fuori 6, gli scoop e le notizie a cui siete più affezionati, troverete molto altro: attualità, politica al femminile, storia, le donne della musica e tante rubriche. In questa uscita, che profuma un po’ di debutto, si parte con un confronto tra dieci rappresentanti dei...🔗 Leggi su Novella2000.it

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