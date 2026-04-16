Novella 2000 il cartaceo cambia pelle | l’editoriale che spiega l’inizio della rivoluzione

Novella 2000 sta attraversando un processo di rinnovamento, con un cambio di immagine e identità. Il nuovo direttore, Luca Burini, ha condiviso questa decisione attraverso un editoriale pubblicato sulla rivista. La trasformazione riguarda più aspetti, tra cui la grafica, i contenuti e la strategia editoriale, con l’obiettivo di adattarsi alle nuove esigenze del pubblico e del mercato.

Novella 2000 sta affrontando un re-branding completo e il nuovo direttore, Luca Burini, lo spiega sulla rivista. È una mattina di metà febbraio. Lavoro da casa dei miei genitori per un paio di giorni. Il browser implora pietà per le troppe schede aperte. Anche la scrivania piena di fogli per gli appunti non scherza. Mentre Donald Trump blatera in mondovisione, squilla il telefono. Dall’altra parte c’è una voce con cui ho interagito quotidianamente per anni in una luminosa redazione da qualche parte a Milano Est. «Luca, se ti interessa, ci sarebbe un’occasione». Sulla carta la sfida è interessante: ricorda tanto un progetto del mio passato lavorativo.🔗 Leggi su Novella2000.it

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