Nova Siri | viaggio tra Bronzo e Medioevo con l’archeologa Ada Preite

Nel 2006 sono stati condotti degli scavi nella corte di un castello a Nova Siri, portando alla luce reperti che risalgono all’età del Bronzo. Tra questi, sono stati trovati oggetti e resti che testimoniano l’occupazione di quel sito in epoche remote. Alcuni di questi ritrovamenti si collegano a strutture e testimonianze dell’epoca normanna, tra cui una torre. L’archeologa Ada Preite ha partecipato a questa indagine, analizzando i risultati degli scavi.

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? Domande chiave Cosa è emerso dagli scavi del 2006 nella corte del castello?. Come si collegano i reperti del Bronzo alla torre normanna?. Perché l'antico insediamento di Bollita fu scelto per la sua posizione?. Quali segreti nascondono i sentieri di Nova Siri sotto il paesaggio attuale?.? In Breve Conferenza dell'Associazione MusicArte a Nova Siri Marina venerdì 8 maggio 2026 ore 19.. Scavi del 2006 presso la corte del castello rivelano reperti del Bronzo.. Antico insediamento di Bollita situato su promontorio roccioso con torre normanna medievale.. Ricerca archeologica collega dinamiche idriche e difensive tra XVI secolo a.C. e Medioevo.. Venerdì 8 maggio 2026 alle ore 19, la sede dell’Associazione MusicArte a Nova Siri Marina ospiterà la conferenza Ilio alle origini dell’oggi Siris per approfondire le radici del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nova Siri: viaggio tra Bronzo e Medioevo con l’archeologa Ada Preite Notizie correlate Nova Siri, accoltella la moglie che viene soccorsa dai passanti: arrestato, trovati anche residui di cocainaEseguito un fermo per tentato femminicidio a Nova Siri, in provincia di Matera, dove un uomo di 43 anni di origini albanesi, residente in Toscana, è... Patrizia Laquidara: il nuovo viaggio tra bossa nova e Alicudi? Cosa scoprirai Come si fondono la bossa nova e le sonorità degli anni '60? Chi è l'artista che collabora al duetto speciale di Patrizia? Perché il... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: L’ASD Icaro vola alle fasi nazionali: dopo il primato regionale, il sogno continua a Nova Siri; La nuova Siri con AI in ritardo: Apple accetta di pagare un risarcimento di 250 milioni per pubblicità ingannevole.