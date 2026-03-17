A Nova Siri, un uomo di 43 anni albanese è stato arrestato per aver accoltellato la moglie durante un litigio. La donna è stata soccorsa dai passanti e trasportata in ospedale. Durante le operazioni, sono stati trovati residui di cocaina sul luogo dell'aggressione. L'uomo è accusato di tentato femminicidio e si trova ora in custodia.

Eseguito un fermo per tentato femminicidio a Nova Siri, in provincia di Matera, dove un uomo di 43 anni di origini albanesi, residente in Toscana, è stato bloccato dai Carabinieri dopo aver aggredito la moglie, dalla quale si era recentemente separato. L’uomo non avrebbe accettato la decisione della donna di allontanarsi con i loro tre figli minorenni, rifugiandosi presso alcuni parenti nella cittadina lucana. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando la vittima, dopo aver subito reiterate condotte maltrattanti, aveva deciso di lasciare l’abitazione familiare in Toscana e trasferirsi a Nova Siri insieme ai figli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Nova Siri, accoltella la moglie che viene soccorsa dai passanti: arrestato, trovati anche residui di cocaina

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