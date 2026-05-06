Patrizia Laquidara intraprende un nuovo percorso musicale, mescolando le sonorità della bossa nova con influenze degli anni '60. In questa produzione, collabora con un artista che contribuisce a un duetto speciale. La cantante si cimenta in un viaggio tra generi e atmosfere diverse, portando avanti una sperimentazione sonora che unisce passato e presente. La sua proposta include anche riferimenti a un luogo noto per le sue atmosfere tranquille e per il suo legame con la musica.

? Cosa scoprirai Come si fondono la bossa nova e le sonorità degli anni '60?. Chi è l'artista che collabora al duetto speciale di Patrizia?. Perché il titolo del brano richiama un'isola remota delle Eolie?. Cosa lega la struttura botanica del disco alle storie dei romanzi?.? In Breve Produzione curata da Edoardo Piccolo con duetto di Antonio Vargas dei Delicatoni.. Brano ispirato al romanzo Ti ho vista ieri della stessa Laquidara.. Nuova sezione discografica Flòrula segue la prima parte dell'album.. Percorso artistico include collaborazioni con Ian Anderson e premio Tenco 2011.. Il 29 maggio prossimo, Patrizia Laquidara presenterà il nuovo singolo intitolato Alicudi, brano che funge da preludio alla seconda parte del disco Flòrula.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Patrizia Laquidara: il nuovo viaggio tra bossa nova e Alicudi

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