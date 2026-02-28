USA e Israele attaccano l'Iran | come siamo arrivati a questa guerra

Gli Stati Uniti e Israele hanno avviato un'operazione militare contro l'Iran, segnando un'escalation nei rapporti tra le nazioni coinvolte. La mossa è avvenuta senza preavviso e ha coinvolto attacchi diretti sul territorio iraniano. La notizia arriva in un momento di tensioni crescenti tra le parti e di scontri già in corso in altre aree della regione.

Gli Stai Uniti e Israele hanno lanciato un'operazione bellica in Iran. Una guerra che potrebbe destabilizzare tutta l'area.

Perché non siamo mai stati così vicini a una nuova guerra: questa volta gli Usa potrebbero attaccare l’IranNon siamo mai stati così vicini a un possibile attacco degli Stati Uniti contro Teheran come in questi giorni: se l'Iran non presenta un piano...

Proteste Iran, Tehran minaccia: “Se Usa attaccano risponderemo contro Israele e basi americane”“Morte a Khamenei” e “lunga vita allo Scià“, sono gli slogan che risuonano per le strade infuocate dell’Iran, dove il popolo non si ferma neppure...

Trump minaccia l'Iran: una potente armata si sta avvicinando

