incendio in una sala da ballo locale distrutto nella notte

SAN GIOVANNI VALDARNO – Notte di paura per un incendio che ha devastato una sala da ballo, completamente avvolta dalle fiamme al momento dell’arrivo dei soccorsi. L’allarme è scattato poco dopo le 23,30, quando le fiamme hanno iniziato a svilupparsi all’interno della sala da ballo Ardenza, situata nella zona del ponte Ipazia d’Alessandria. All’arrivo dei soccorsi, la situazione appariva già critica: l’incendio risultava completamente esteso e la struttura era ormai avvolta dal fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Arezzo, con squadre provenienti dal distaccamento del Valdarno e dalla sede centrale, supportati anche da una squadra del comando di Firenze, arrivata da Figline Valdarno. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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