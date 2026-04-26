Negli Stati Uniti, sui profili social di un presunto attentatore sono stati trovati commenti che esprimevano opinioni anti-Trump e anti-cristiane. Secondo le indagini, l’individuo avrebbe mostrato posizioni radicali e scritto di voler colpire funzionari dell’amministrazione. La scoperta di questi messaggi si inserisce nell’ambito delle verifiche sulle motivazioni e sui presunti piani dell’indagato.

Cole Thomas Allen avrebbe manifestato online posizioni radicali e l’intenzione di colpire funzionari dell’amministrazione Il presunto attentatore dellacena dei corrispondenti della Casa Biancadi ieri negli USA, Cole Thomas Allen, avrebbe pubblicato sui social media commenti anti-Trump e anti-cristiani. A riferirlo è Cbs News, che cita un alto funzionario statunitense. I contenuti, attualmente al vaglio degli inquirenti, indicherebbero l’intenzione di prendere di mira funzionari dell’amministrazione guidata da Donald Trump. Sempre secondo quanto riportato dall’emittente, prima del tentato attentato Allen avrebbe inviato alcuni suoi scritti ai familiari.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - USA, sui social del presunto attentatore commenti anti-Trump e anti-cristiani

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