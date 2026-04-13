#NonCiFermaNessuno Luca Abete torna alla d' Annunzio per la terza tappa del suo tour motivazionale
Luca Abete è tornato all’università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara per la terza tappa del tour motivazionale #NonCiFermaNessuno, arrivato alla sua 12esima edizione. L’inviato di Striscia la notizia ha partecipato a un evento presso l’ateneo, quale parte di un ciclo di incontri dedicati al tema della motivazione e della resilienza. La manifestazione si inserisce nel percorso di incontri pubblici organizzati dal tour.
Luca Abete torna all'università degli studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara per la terza tappa di #NonCiFermaNessuno, il tour motivazionale dello storico inviato di Striscia la notizia giunto alla sua 12esima edizione.L'appuntamento è in programma giovedì 16 aprile, a partire dalle ore 10:30.🔗 Leggi su Chietitoday.it
#NonCiFermaNessuno, Luca Abete contro il “benegrazismo”: in tour con gli universitari italianiTempo di lettura: 4 minutiÈ stata presentata la 12esima edizione di #NonCiFermaNessuno, la campagna sociale motivazionale ideata da Luca Abete.
#NonCiFermaNessuno di Luca Abete: al Liceo Cirillo di Aversa una mattinata di ascolto, confronto e alleanze contro il bullismoGrande partecipazione e forte coinvolgimento emotivo questa mattina al Liceo Classico e Musicale "Domenico Cirillo" di Aversa per il talk...