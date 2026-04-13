#NonCiFermaNessuno Luca Abete torna alla d' Annunzio per la terza tappa del suo tour motivazionale

Luca Abete è tornato all’università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara per la terza tappa del tour motivazionale #NonCiFermaNessuno, arrivato alla sua 12esima edizione. L’inviato di Striscia la notizia ha partecipato a un evento presso l’ateneo, quale parte di un ciclo di incontri dedicati al tema della motivazione e della resilienza. La manifestazione si inserisce nel percorso di incontri pubblici organizzati dal tour.