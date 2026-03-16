#NonCiFermaNessuno Luca Abete contro il benegrazismo | in tour con gli universitari italiani

Da anteprima24.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata annunciata la dodicesima edizione di #NonCiFermaNessuno, la campagna sociale ideata da Luca Abete. Questa iniziativa coinvolge universitari italiani e si concentra sulla lotta contro il “benegrazismo”. La presentazione si è svolta in un evento pubblico, dove sono stati illustrati gli obiettivi e le attività previste per questa edizione.

Tempo di lettura: 4 minuti È stata presentata la 12esima edizione di #NonCiFermaNessuno, la campagna sociale motivazionale ideata da  Luca Abete. Un percorso fatto di storie e dibattiti che attraverserà l’Italia in otto tappe: da  Roma  a  Reggio Calabria, passando per  Campobasso,  Chieti,  Varese,  Salerno,  Palermo  e una tappa finale tutta da scoprire. Divenuto ormai un punto di riferimento, ogni anno migliaia di studentesse e studenti diffondono i valori dell’iniziativa nell’ambito del Laboratorio dei Linguaggi della Comunicazione Giovanile diretto da Luca Abete. «I ragazzi non assistono: costruiscono – afferma l’inviato di Striscia la notizia -. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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