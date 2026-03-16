#NonCiFermaNessuno Luca Abete contro il benegrazismo | in tour con gli universitari italiani

È stata annunciata la dodicesima edizione di #NonCiFermaNessuno, la campagna sociale ideata da Luca Abete. Questa iniziativa coinvolge universitari italiani e si concentra sulla lotta contro il “benegrazismo”. La presentazione si è svolta in un evento pubblico, dove sono stati illustrati gli obiettivi e le attività previste per questa edizione.

Tempo di lettura: 4 minuti È stata presentata la 12esima edizione di #NonCiFermaNessuno, la campagna sociale motivazionale ideata da Luca Abete. Un percorso fatto di storie e dibattiti che attraverserà l’Italia in otto tappe: da Roma a Reggio Calabria, passando per Campobasso, Chieti, Varese, Salerno, Palermo e una tappa finale tutta da scoprire. Divenuto ormai un punto di riferimento, ogni anno migliaia di studentesse e studenti diffondono i valori dell’iniziativa nell’ambito del Laboratorio dei Linguaggi della Comunicazione Giovanile diretto da Luca Abete. «I ragazzi non assistono: costruiscono – afferma l’inviato di Striscia la notizia -. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - #NonCiFermaNessuno, Luca Abete contro il “benegrazismo”: in tour con gli universitari italiani Articoli correlati Leggi anche: Al via la XII edizione di "Non ci ferma nessuno": Luca Abete contro il "benegrazismo" #NonCiFermaNessuno di Luca Abete: al Liceo Cirillo di Aversa una mattinata di ascolto, confronto e alleanze contro il bullismoGrande partecipazione e forte coinvolgimento emotivo questa mattina al Liceo Classico e Musicale "Domenico Cirillo" di Aversa per il talk... #NonCiFermaNessuno, Luca Abete contro il “benegrazismo”: in tour con gli universitari italiani! Contenuti utili per approfondire Luca Abete Temi più discussi: Atalanta-Udinese 2-2: Scamacca salva la Dea con una doppietta da brividi; Lazio-Milan, il big match dell’Olimpico; Kinsky, l’esordio più umiliante della storia della Champions: due papere, tre gol subiti e sostituzione al 17?; Guerrieri, stasera su Rai 1 la fiction con Gassmann: trama, cast e anticipazioni. NonCiFermaNessuno, Luca Abete contro il benegrazismo: in tour con gli universitari italiani12esima edizione, otto tappe, studenti Erasmus e un podcast sulla salute mentale. Abete: «La più grande forma di libertà sta nel rispondere sinceramente alla domanda come stai?» È stata presentata l ... orticalab.it #NonCiFermaNessuno, Luca Abete torna in tour con gli universitari: otto tappe per sconfiggere il benegrazismo#NonCiFermaNessuno 2026: Luca Abete torna in tour con gli universitari in otto tappe. Nasce il podcast Va tutto bene. Anzi no. Si parte il 17 marzo dalla Sapienza. lifestyleblog.it Il caro benzina: attenzione ai benzinai furbetti Guarda il video al link: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/news/striscia-il-caro-benzina-dallattualita-alle-inchieste-del-tg-satirico_936170 #Striscialanotizia Luca Abete - facebook.com facebook