Riforma medica | 9 miliardi di danni solo colpa grave

Oggi, 18 marzo 2026, alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata si è tenuto un incontro sulla riforma della responsabilità medica. Durante l’evento sono stati discussi i danni causati da errori medici, con particolare attenzione a una cifra di nove miliardi di euro e alla distinzione tra colpa grave e altre forme di responsabilità. La discussione ha coinvolto professionisti del settore e rappresentanti delle istituzioni.

Oggi, 18 marzo 2026, si è svolto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata un confronto cruciale sulla riforma della responsabilità medica. Il ministro della Salute Orazio Schillaci e il viceministro della Giustizia Sisto hanno illustrato le linee guida del disegno di legge attualmente all’esame della Camera dei deputati. L’iniziativa mira a smontare la medicina difensiva che pesa per 9-10 miliardi di euro annui sul Servizio Sanitario Nazionale. La proposta modifica l’articolo 590 sexies del Codice penale, limitando la responsabilità penale ai casi di colpa grave quando il professionista rispetta le buone pratiche cliniche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riforma medica: 9 miliardi di danni, solo colpa grave Articoli correlati Con blocco rotte commerciali due miliardi di danni solo per agroalimentareSabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e... Crisi climatica, Sicilia seconda regione più colpita: 45 eventi estremi solo nel 2025 e danni da 11,9 miliardiL'allarme di Legambiente mentre il governo dichiara lo stato di emergenza per il Sud Italia. Girl Is Picked Up by a Cold CEO—What She Thought Was a Contract Marriage Turns Into Him Spoiling Her Tutti gli aggiornamenti su Riforma medica Discussioni sull' argomento Comunicazione Italiana; Resposabilità medica, convegno a Roma Tor Vergata; Riforma responsabilità medica, a Roma Tor Vergata esperti a confronto; Ddl riforma responsabilità medica, confronto tra esperti all’università Tor Vergata di Roma. Riforma Mes, Salvini: Mettere 9 miliardi per la sanità sarebbe una presa in giroQuante risorse sulla sanità? Non i 9 miliardi di cui si parla. Questa è una scelta dell’Italia per gli italiani, mi sembra una presa in giro. Così Matteo Salvini fuori dal Senato in una ... affaritaliani.it Martedì 17 marzo, dalle ore 9:00, l’Aula Fleming della Facoltà di Medicina e Chirurgia ospiterà il convegno “Verso la riforma della responsabilità medica, una prospettiva multidisciplinare”. L’incontro sarà dedicato a temi sempre più centrali nel dibattito pubblic - facebook.com facebook