Trovato in casa senza vita dalla zia Andrea Giunta ucciso da infarto
Profondo cordoglio ha destato la prematura scomparsa di Andrea Giunta, 52 anni, di professione portiere dell’Hotel Napoleon di Pontremoli. L’uomo è stato colto da un malore, l’altro ieri intorno alle 13, mentre si trovava nella sua abitazione, un appartamento situato nella zona di San Pietro, dove viveva insieme a una zia. E’ stato proprio lei a trovare Giunta privo di conoscenza sul pavimento. Sono stati subito chiamati i soccorsi del 118, che sono intervenuti immediatamente sul posto. I sanitari gli hanno praticato il massaggio cardiaco, ma purtroppo per il poveretto non c’era più nulla da fare. E’ stato probabilmente un infarto a causare la morte del 52enne. 🔗 Leggi su Lanazione.it
