Profondo cordoglio ha destato la prematura scomparsa di Andrea Giunta, 52 anni, di professione portiere dell’Hotel Napoleon di Pontremoli. L’uomo è stato colto da un malore, l’altro ieri intorno alle 13, mentre si trovava nella sua abitazione, un appartamento situato nella zona di San Pietro, dove viveva insieme a una zia. E’ stato proprio lei a trovare Giunta privo di conoscenza sul pavimento. Sono stati subito chiamati i soccorsi del 118, che sono intervenuti immediatamente sul posto. I sanitari gli hanno praticato il massaggio cardiaco, ma purtroppo per il poveretto non c’era più nulla da fare. E’ stato probabilmente un infarto a causare la morte del 52enne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trovato in casa senza vita dalla zia. Andrea Giunta ucciso da infarto

Leggi anche: È morto Andrea Lorini, il bodybuilder trovato senza vita sul letto dalla madre. Stroncato da un malore

Filippo Peccolo, agente della Goppion ucciso da un malore in casa a 52 anni. I genitori: «La vicina sentiva l'acqua scorrere, siamo entrati e lo abbiamo trovato senza vita»CONEGLIANO - E' stato un malore improvviso, del tutto inaspettato quello che ha colpito Filippo Peccolo, 52 anni, per tutti Pippo, trovato senza vita...

Temi più discussi: Trovato in casa il corpo senza vita di un 75enne a Legnano: era quasi mummificato; Casalmoro, 56enne trovato senza vita dall'ufficiale giudiziario arrivato per eseguire lo sfratto da casa; Trovato senza vita in una casa abbandonata nel centro di Vasto: scatta l'indagine sulla morte di un uomo di 48 anni; Uomo trovato morto in casa: ipotesi di una fuga di monossido, le indagini.

Trovato impiccato in casa durante lo sfratto: la tragica scoperta dell'ufficiale giudiziarioIl dramma nel Mantovano: un operaio di 56 anni, separato e padre di due figlie, si è tolto la vita nell'abitazione che avrebbe dovuto abbandonare ... today.it

Mantova: tragedia durante sfratto, 56enne trovato impiccato in casaUn uomo di 56 anni è stato trovato impiccato nella sua abitazione a Casalmoro, in provincia di Mantova. A fare la tragica scoperta l'ufficiale giudiziario che doveva procedere a uno sfratto esecutivo: ... msn.com

REDISTRIBUITE LE DELEGHE IN GIUNTA: ECCO IL NUOVO ASSETTO DEL COMUNE DI ACI CATENA Il Comune di Aci Catena, guidato dalla sindaca Margherita Ferro, ha ufficializzato una rimodulazione delle deleghe assessoriali nell’ottica di una ottimizz - facebook.com facebook