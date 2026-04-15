A Castel Volturno, un uomo di 70 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione in viale Metauro. I soccorritori, intervenuti sul posto, hanno constatato il decesso, avvenuto da diverso tempo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte. Al momento non ci sono ulteriori dettagli disponibili.

Tragedia a Castel Volturno. Trovato senza vita in un'abitazione situata in viale Metauro un uomo di 70 anni. Si tratta di Salvatore di Cosimo. A rinvenire il corpo dell'anziano sono stati i carabinieri intorno alle ore 12:00, probabilmente in seguito all'allarme lanciato dai residenti della zona. I militari dell'Arma si sono poi occupati di avvisare gli operatori sanitari del 118 che, arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che confermare il decesso. Le motivazioni della morte non sono ancora conosciute; al momento l'unica certezza è che l'uomo fosse già morto da tempo.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Castel Volturno, trovato senza vita in casa: era morto da tempo

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“Lo abbiamo trovato”. Gianfranco trovato senza vita, era scomparso da 48 oreLe speranze si erano affievolite con il passare delle ore, ma nessuno voleva davvero arrendersi.

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