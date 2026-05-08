Le prossime edizioni delle Olimpiadi stanno suscitando molte critiche, tra cui spese elevate e interventi edilizi invasivi. Dopo Milano-Cortina, il focus si sposta su eventi in Francia nel 2030 e a Brisbane nel 2032. Ambientalisti e gruppi di opposizione contestano le decisioni del Comitato Olimpico Internazionale, accusandolo di favorire il cemento e di mantenere un controllo eccessivo sulle scelte delle città ospitanti.

Il grande inganno delle Olimpiadi. Peggio, il potere assoluto del Comitato Olimpico Internazionale nei confronti dei Paesi che ospitano i Giochi invernali ed estivi, a cui impone regole ferree, ma soltanto a propria autotutela, incurante dei debiti e dei disastri ambientali che vengono lasciati in eredità. L’esperienza appena vissuta dall’Italia con Milano Cortina 2026 è già stata clonata ed è destinata a causare gli stessi effetti nefasti in quelli che saranno i Giochi delle Alpi Francesi 2030 e di Brisbane, in Australia, nel 2032. Nella sede del Parlamento europeo, riuniti dall’eurodeputata Cristina Guarda del gruppo VerdiAlleanza Libera...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Non solo Milano-Cortina, dalla Francia 2030 a Brisbane 2032: spese folli e colate di cemento. Ambientalisti contro il Cio: “Giochi da abolire”

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