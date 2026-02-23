Milano-Cortina 2026 all’Arena di Verona cala il sipario sui Giochi | musica memoria e passaggio alla Francia

La chiusura dei Giochi di Milano-Cortina 2026 all’Arena di Verona ha attirato molte persone, coinvolgendo anche artisti e atleti. La causa è stata la fine della manifestazione, che ha lasciato un ricordo indelebile grazie a spettacoli e momenti commemorativi. La cerimonia ha visto anche un passaggio simbolico alla Francia, paese ospitante dei prossimi Giochi. Centinaia di spettatori hanno assistito a una serata ricca di emozioni e ricordi.

Si è chiusa all’ Arena di Verona la XXVI edizione dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Una cerimonia solenne e spettacolare, iniziata intorno alle 20.30, che ha trasformato la competizione in memoria collettiva, tra celebrazione degli atleti, orgoglio nazionale e proiezione verso il futuro. Ad aprire la serata, sulle note di “Libiamo ne’ lieti calici” dalla Traviata di Giuseppe Verdi, è stato un omaggio alla grande tradizione lirica italiana, riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio da tutelare. Un inizio simbolico, nel segno della cultura, per accompagnare il congedo olimpico. Il Tricolore, le istituzioni e l’ingresso della fiamma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Milano Cortina, finale hockey sarà Stati Uniti-Canada: Trump ci sarà?Gli Usa hanno raggiunto la finale battendo la Slovacchia 6-2 in semifinale: gol di Dylan Larkin, Tage Thompson (doppietta), Jack Hughes (pure lui due) e Jack Eichel; il Canada ha superato la Finlandia ... adnkronos.com

Olimpiadi Milano Cortina, la cerimonia di chiusura in diretta all'Arena di VeronaLeggi su Sky Sport l'articolo Olimpiadi Milano Cortina, la cerimonia di chiusura in diretta all'Arena di Verona ... sport.sky.it

Con la cerimonia di chiusura che ha messo fine alle Olimpiadi di Milano Cortina, termina ufficialmente anche la carriera di Dorothea Wierer. Ancora facciamo fatica a crederci, perché Dorothea è stata una di quelle campionesse che abbiamo avuto l'onore di s - facebook.com facebook

Just one last word. Grazie #MilanoCortina2026 #ClosingCeremony #Olympics #BeautyInAction x.com