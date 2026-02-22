Milano-Cortina si chiudono i Giochi | Un’Olimpiade da 30 e lode Malagò | Standing ovation dal Cio

La prima edizione delle Olimpiadi diffuse, tenutasi tra Milano e Cortina, si conclude con grande entusiasmo e molti complimenti. La causa di questo successo risiede nella capacità di coinvolgere direttamente le città e i loro abitanti, creando un evento unico nel suo genere. Gli organizzatori hanno registrato un'affluenza record e un entusiasmo crescente tra il pubblico. La cerimonia di chiusura si svolge in un clima di festa e soddisfazione generale.

Milano, 22 febbraio 2026 – Si concludono oggi le prime Olimpiadi diffuse (Milano-Cortina) della stroia e il riscontro è più che positivo. Tanto che l'assemblea del Cio, che domenica mattina si è riunita a Milano per una serie di adempimenti, “ha tributato una standing ovation” alla Fondazione Milano Cortina 2026, dimostrazione di come, nonostante le difficoltà e i ritardi, alla fine l'Italia sia riuscita a mostrare il volto migliore in un grande spot per il Paese non solo a livello sportivo. “Si sono alzati tutti in piedi, non mi sembra una cosa banale”, ha raccontato il presidente del Comitato, Giovanni Malagò, E poi ha aggiunto di essere “particolarmente orgoglioso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

L'Italia chiude con 30 medaglie, record di sempre. Per Milano-Cortina "una standing ovation" dal CioL’equipaggio italiano di bob a 4, guidato da Patrick Baumgartner, termina la gara in quinta posizione, a causa di un'ultima run veloce ma insufficiente.

Sipario sui Giochi di Milano-Cortina: "Olimpiade da 30 e lode"Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio definisce i Giochi di Milano-Cortina come un evento da 30 e lode, attribuendo il merito all’organizzazione impeccabile e alle numerose prodezze degli atleti.

