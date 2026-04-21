Nella Casa del Grande Fratello Vip si sono verificati momenti di tensione tra alcuni concorrenti, che hanno portato a un confronto acceso nella cucina. Dopo la cena, diverse concorrenti si sono confrontate sull'atteggiamento di Francesca Manzini, con alcune accusandola di fare distinzioni tra i partecipanti. La discussione ha coinvolto anche altre concorrenti, creando un clima di discussione tra i presenti.

Nella Casa del Grande Fratello Vip il clima si accende anche nei momenti più quotidiani. Dopo la cena, la cucina diventa il teatro di un confronto acceso tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Adriana Volpe e Lucia Ilardo, tutte concentrate a commentare l’atteggiamento di Francesca Manzini. Nel mirino il rapporto con Raimondo Todaro. Al centro delle critiche c’è il legame tra Francesca e Raimondo Todaro. A far discutere è stato un episodio recente: la richiesta di un massaggio ai piedi da parte della comica, giustificata da alcuni dolori. Un gesto che non è piaciuto ad Alessandra Mussolini, che lo ha interpretato come un comportamento eccessivo, definendolo troppo insistente e fuori luogo.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - “Per lei siamo tutti uguali eccetto Raimondo”: polemiche su Francesca Manzini

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