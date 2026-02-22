Referendum Colombo e Davigo | Di Pietro è per il sì? Bisognerebbe chiedere a lui perché non siamo tutti uguali

Antonio Di Pietro non ha espresso pubblicamente il suo sostegno al Referendum, nonostante si siano scambiate alcune comunicazioni via email. Colombo e Davigo affermano di non sapere se Di Pietro sia favorevole o contrario, sottolineando che non hanno mai affrontato l’argomento di persona. La questione rimane aperta, e nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata finora. La posizione dell’ex magistrato continua a essere un punto di domanda per molti osservatori.

“ Antonio Di Pietro si schiera per il sì al Referendum? No, non mi è capitato di discuterne. Ho scambiato con Di Pietro un messaggio, lui mi ha mandato una mail e io a lui però non entravo nel merito. Dopodiché bisognerebbe chiederlo a Di Pietro come gli è venuto in mente. Non siamo tutti uguali e non tutti la pensano allo stesso modo. Per esempio, io sono dell’opinione che un magistrato non debba fare politica “. Così l’ex magistrato Piercamillo Davigo, ospite insieme a Gherardo Colombo del Forum “Perché No – speciale Referendum” organizzato da il Fatto Quotidiano e ilfattoquotidiano.it. “I magistrati non sono capaci di fare politica, perché loro sono abituati a decidere sui parametri di lecito-illecito, torto-ragione, colpevole-innocente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

