Con il cambio di stagione, le condizioni meteo spesso complicano la scelta dell’abbigliamento. Per affrontare questa situazione, vengono create nuove varianti di capi classici, come il trench in denim, che combinano praticità e stile. Questi vestiti risultano adatti a chi cerca un’alternativa versatile, capace di adattarsi ai giorni di pioggia o di sole incerto, senza rinunciare a un tocco di originalità.

Quando il meteo è incerto, anche vestirsi lo diventa. Così nascono i capi più funzionali, che mixano il meglio di differenti pezzi per dare vita alle crasi creative più interessanti: come il trench in jeans. Ha il taglio del classico coat, ma l’attitudine disinvolta della giacca in denim. Tra trench in jeans donna, modelli oversize, versioni cropped, altri dal lavaggio chiaro o blu intenso, il denim si conferma ancora una volta il tessuto più versatile del guardaroba. Trench in jeans corto: il più facile da indossare. Il trench jeans corto è la scelta giusta per chi vuole avvicinarsi alla tendenza senza stravolgere troppo il proprio stile. Arriva ai fianchi o poco sotto, valorizza la silhouette e funziona bene anche con gonne corte, pantaloni a vita alta e abiti primaverili.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Non il solito trench: la versione in denim è la più furba della primavera

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