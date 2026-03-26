Addio trench | la giacca tecnica in nylon domina le tendenze della primavera 2026 

Le giacche tecniche in nylon stanno diventando il capo principale della moda primaverile del 2026. Realizzate con materiali resistenti all’acqua e al vento, queste giacche presentano zip, cappucci, tasche laterali e colori vivaci. I modelli richiamano le giacche sportive usate in montagna o per attività all’aperto, e sono ormai preferite rispetto ai tradizionali trench.

Sono realizzate in nylon o con materiali anti pioggia e anti vento, hanno zip, cappucci, tasche laterali e colori accesi proprio come le giacche tecniche che si utilizzano in montagna o per gli sport all'aperto e sono il capo di tendenza per la primavera 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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