L’attrice è protagonista della nuova campagna primavera di un noto brand di moda, che combina denim anni ’90 e intimo ultraleggero. La fotografia mette in risalto un look minimalista, con pochi capi indossati, e si focalizza sulla naturalezza e la semplicità. La campagna si distingue per uno stile sobrio e provocatorio, mantenendo fede alle caratteristiche tradizionali del marchio.

M inimalismo, provocazione, semplicità, leggerezza e, soprattutto, pochi vestiti addosso. Sono queste le regole d’oro che da decenni definiscono le campagne di successo di Calvin Klein. Dopo Jeremy Allen White, il marchio sceglie Dakota Johnson come nuovo volto per la campagna primavera. L’attrice è protagonista di un racconto visivo essenziale ambientato tra le mura domestiche: letture, momenti di relax e piccoli gesti quotidiani che diventano parte di una narrazione intima e sensuale. «Mi piace che la campagna celebri l’essere a proprio agio, libere e sexy, alle proprie condizioni. A volte la cosa più sensuale è semplicemente essere ». Addio a Calvin Klein: i look e i momenti indimenticabili. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’attrice interpreta la campagna primavera del brand tra denim anni ’90 e intimo ultraleggero: «A volte la cosa più sensuale è semplicemente essere»

